İşte yaşadığınız ile göre kısıtlama kararları

MAVİ -

SARI-

TURUNCU-

KIRMIZI-

lkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek."

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Türkiye'nin gözü kulağı bugün yapılan kabine toplantısındaydı. Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir çok konuda alınan kararları peş peşe açıkladı. Milyonlarca kişinin merak ettiği 'Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?' sorusu da bugün yapılan toplantının ardından cevap buldu.Toplantıda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre lokantaların açılmasıyla ilgili karar verildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile 19:00 arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecekler" ifadelerini kullandı."Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır.""Halı sahalar düşük ve orta riskli illerde açılacaktır."Düşük Koronavirüs Riski: 100 binde 10'un altında vaka görülen illerOrta Koronavirüs Riski: 100 binde 11-35 arası vaka görülen illerYüksek Koronavirüs Riski : 100 binde 36-100 arası vaka görülen illerÇok Yüksek Koranavirüs Riski: 100 binde 100'ün üstünde vaka görülen iller.Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye'de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecekler.düşük ve orta riskli kentlerde sabah 09:00 ile akşam 19:00 arasında faaliyet gösterebilecek.sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli şehirlerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riski sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacak.düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek..genel kurulları düşük orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.