İşte TARİHİ duruşma öncesi Fatih Terim'in TFF'den talebi

- TFF tarafından görevine son verilmesine karşılık futbol federasyonu aleyhine 3.5 milyon euroluk tazminat davası açan Fatih Terim ile TFF arasında yaklaşık 8 aydır süren hukuk mücadelesinde kritik duruşmaya 5 gün kala Sporx.com tecrübeli teknik adamın mahkemeye sunduğu dilekçeye ulaştı.Davacı Terim'in avukatı Av.Rezan Epözdemir tarafından İstanbul 17.İş Mahkemesi hakimliğine sunulan 13 sayfalık dilekçede, davalı Türkiye Futbol Federasyonu'nun iddia ve taleplerine cevap verilirken, tecrübeli teknik adamın,, bu miktarın,yanıtı vermesi dikkat çekti.Terim'in vekili Av.Epözdemir tarafından mahkemeye sunulan dilekçede "Müvekkilim, sözleşmesinin Dünya Kupası finallerine hak kazanılması" ifadeleri de dikkat çekerken, milli takımda geçirdiğiı belirtildi.Mahkemeye sunduğu dilekçede Yargıtay'ın üç farklı kararından örnekler veren Terim vekili Av. Epözdemir, müvekkilinin sözleşmesinin fesih olmasıyla 4.5 milyon euroluk bir gelirden mahrum kaldığına vurgu yaparak, "TFF kamu görevi yapan bir yer değildir, bu konuda algı yapılmaktadır, halbuki bu tazminat devletin ve vatandaşın cebinden çıkacak bir para değildir. Kısaca fahiş tazminatta borçlunun ödeme gücüne bakılır. Borçlu Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye'nin en varlıklı, dünyanın da sayılı varlıklı federasyonlarından biridir.Borçlunun bu konuda ödeme gücü fazlasıyla vardır. Kaldı kiKısaca müvekkilin sözleşmesi sözleşme bitişine 16 ay kala haksız yere fesih edilmiş ve müvekkilim primler hariç yaklaşık 4.5 milyon euroluk bir gelirden mahrum bırakılmıştır. Buna karşılık 3.5 milyon euro talebimiz gayet normaldir. Federasyon yönetim kurulu da sözleşmenin 6. maddesi kapsamında cezai şart ödenme koşuluyla sözleşmeyi fesih ettiğinden itirazın iptali ile cezai şartın ödenmesine karar verilmelidir" şeklinde ifadelere yer verdi.