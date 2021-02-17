İşte Kylian Mbappe'nin bonservis bedeli

Yaptığı hat-trick ile Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı perişan eden Kylian Mbappe'nin Paris'teki geleceği belirsizliğini koruyor.



PSG ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek oyuncunun henüz kulübüyle anlaşma sağlayamadığı kaydedilirken, Fransız ekibi "acil eylem planını" hazırladı.



PSG, yaz aylarında yeni sözleşme üzerinde anlaşma sağlayamazsa Kylian Mbappe'yi bedelsiz kaçırma riski almamak için gönderecek.



Le Parisien'in haberine göre PSG, yaz aylarında yeni sözleşme imzalamaması durumunda Kylian Mbappe'yi 200 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul eden kulübe verecek.



22 yaşındaki oyuncunun peşindeki en ciddi takım ise Real Madrid olarak görülüyor. Fransız yıldızın favori takımı olarak açıkladığı İspanyol ekibinin, yaz aylarında harekete geçmesi bekleniyor.



Kylian Mbappe, bu sezon 29 maçta 21 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.



