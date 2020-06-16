İşte Emre Belözoğlu'nun futbolculara Trabzonspor konuşması

Kaptan Emre Belözoğlu arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda önemli ifadeler kullandı, işte yaşananlar...

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İşte Emre Belözoğlu'nun futbolculara Trabzonspor konuşması
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16 Haziran 2020 10:35
Süper Lig'de istediği konumda olmayan Fenerbahçe, sezonu kupayla tamamlamak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor ile oynayacağı Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına odaklandı. Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarıyla kritik maç öncesinde toplantı yaptı.

TARAFTAR İÇİN OYNAYALIM

Belözoğlu, "Ligde istediğimiz sonuçları alamadık. Taraftarlarımızı üzdük. Ancak önümüzde önemli bir fırsat var. Trabzonspor'u eleyerek taraftarımıza moral verebiliriz" diye konuştu.

SIRADAN BİR MAÇ DEĞİL

F.Bahçe kaptanı Emre Belözoğlu arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, "Trabzonspor maçı bizim için sezon finali. Bunun farkında olalım, var gücümüzle savaşalım" ifadelerini kullandı.

FARKLI BİR TAKIM GÖRECEKLER

Sarı-lacivertli futbolcular, Belözoğlu'nun açıklamaları sonrası galibiyet yemini etti. Futbolcuların, "Sahada farklı bir F.Bahçe göreceklerinden emin olsunlar" dedikleri öğrenildi.



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