İşte Emre Belözoğlu'nun futbolculara Trabzonspor konuşması

Süper Lig'de istediği konumda olmayan Fenerbahçe, sezonu kupayla tamamlamak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor ile oynayacağı Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına odaklandı. Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarıyla kritik maç öncesinde toplantı yaptı.



TARAFTAR İÇİN OYNAYALIM



Belözoğlu, "Ligde istediğimiz sonuçları alamadık. Taraftarlarımızı üzdük. Ancak önümüzde önemli bir fırsat var. Trabzonspor'u eleyerek taraftarımıza moral verebiliriz" diye konuştu.



SIRADAN BİR MAÇ DEĞİL



F.Bahçe kaptanı Emre Belözoğlu arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, "Trabzonspor maçı bizim için sezon finali. Bunun farkında olalım, var gücümüzle savaşalım" ifadelerini kullandı.



FARKLI BİR TAKIM GÖRECEKLER



Sarı-lacivertli futbolcular, Belözoğlu'nun açıklamaları sonrası galibiyet yemini etti. Futbolcuların, "Sahada farklı bir F.Bahçe göreceklerinden emin olsunlar" dedikleri öğrenildi.



