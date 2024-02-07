İşte Başakşehir'in Berkay'dan beklentisi

Başakşehir, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Berkay Özcan için 4 milyon euro bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Başakşehir'in Berkay'dan beklentisi
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07 Şubat 2024 10:45
Son güncelleme 07 Şubat 2024 11:11
Başakşehir, orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın bonservisini belirledi.

İstanbul ekibi, son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan 25 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro bonservis bekliyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Başakşehir ile bu sezon 23 maça çıkan Berkay Özcan, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

Berkay Özcan'ın Başakşehir ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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