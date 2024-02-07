İşte Başakşehir'in Berkay'dan beklentisi

Başakşehir, orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın bonservisini belirledi.
İstanbul ekibi, son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan 25 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro bonservis bekliyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Başakşehir ile bu sezon 23 maça çıkan Berkay Özcan, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.
Berkay Özcan'ın Başakşehir ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
İstanbul ekibi, son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan 25 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro bonservis bekliyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Başakşehir ile bu sezon 23 maça çıkan Berkay Özcan, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.
Berkay Özcan'ın Başakşehir ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.