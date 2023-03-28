İsmail Yüksek'e İtalya'dan sürpriz teklif

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek'e Sassuolo talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek'e İtalya'dan sürpriz teklif
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28 Mart 2023 11:30
Fenerbahçe'de birçok oyuncu, bu sezon takımın gösterdiği performansla birlikte Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda.

Takım şampiyonluk yarışında olduğu için yönetim tüm bu görüşmeleri sezon sonuna ötelerken son olarak Sassuolo, İsmail Yüksek'e kanca attı.

İtalyan ekibinin Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki oyuncu için sezon bitiminde sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe daha önce Kaan Ayhan ve Mert Müldür transferlerinde kendilerine hiçbir kolaylık göstermeyen Sassuolo'ya İsmail'i düşük bir rakama göndermeyi düşünmüyor. Yönetimin İsmail için minimum 7 milyon euroluk bir beklentisi var.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan 24 yaşındaki İsmail Yüksek, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.



 
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