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İsmail Köybaşı için transfer teklifi!

Fenerbahçe'de geleceği merakla beklenen İsmail Köybaşı'na Spor Toto Süper Lig!'den talip çıktı.

İsmail Köybaşı için transfer teklifi!
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05 Temmuz 2018 09:28
Süper Lig'de yeni sezon öncesi aqtoper Uğur Demirok'u alan Atiker Konyaspor'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Yeşil-Beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen ilk isim Fenerbahçeli Aatif olmuştu. Yıldız oyuncuyla ilgili Sarı- Lacivertliler'den haber bekleyen Konya, takımın bir diğer önemli ismine daha kanca attı: İsmail Köybaşı...

İstediği düzeyde şans bulamayan İsmail'i; Çalımbay takımına kazandırma konusunda son derece ısrarcı. Yönetimin başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı gelen haberler arasında.

İsmail'in Fenerbahçe ile 3 yıllık daha kontratı bulunuyor.

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