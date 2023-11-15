İsmail Kartal'dan Zajc raporu: "Gönderebilirsiniz!"

Fenerbahçe'de performansıyla tepki çeken Miha Zajc, teknik direktör İsmail Kartal'dan veto yedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'dan Zajc raporu: 'Gönderebilirsiniz!'
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15 Kasım 2023 11:33
Son güncelleme 15 Kasım 2023 11:45
Fenerbahçe'nin, sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Miha Zajc, ortaya koyduğu performansla taraftarların tepkisini çekti.

"GÖNDEREBİLİRSİNİZ"

Bu durumun farkında olan teknik direktör İsmail Kartal'ın devre arasına kadar kendini toparlayamaması halinde tecrübeli futbolcuyla yolların ayrılması yönünde yönetime rapor sunduğu ortaya çıktı.

ZAJC GİDERSE LINCOLN

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Lincoln Henrique ise çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Zajc'la yolların ayrılması halinde ikinci yarı o kontenjanı Lincoln için kullanacağı belirtildi. Brezilyalı yıldız da hocasıyla her gün durum analizi yapıyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Miha Zajc bu maçlarda 2 gol kaydetti.

 
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