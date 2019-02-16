Fenerbahçe'de Zenit karşılaşması sonrası soyunma odasında en mutlu kişi Islam Slimani'ydi. Cezayirli golcü, Zenit maçında sözünü tuttuğu gibi Konyaspor maçı öncesinde de gol sözü verdi.Zenit maçında attığı golle morallenen Slimani, Ersun Yanal'la bir görüşme yaptı. Cezayirli'nin "Yine gol atacağım" dediği öğrenildi.Ersun Yanal'ın bir dönem gözden çıkardığı Cezayirli oyuncu, uzun zaman sonra forma giyerken, haftalar sonra attığı golle takımına karşılaşmayı kazandırmıştıMaç sonrası teknik direktör Yanal, Slimani ile özel bir görüşme yaptı. Yanal, yıldız oyuncuya, "Böyle oynadığın müddetçe taraftar arkanda durur ve başarılı olursun. Sen bu şekilde oynamaya devam et. Sahada doğru olanı yaptığın anda formayı almayı sürdürürsün. Taraftar da bunu görür ve bambaşka bir noktada olursun" dedi