Islam Slimani, pazartesi günü sağlık kurulunun hazırladığı programla takımdan ayrı idmanlara başladı.Slimani dün de bireysel çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Phillip Cocu, öğrencisiyle ilgili kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu'ndan düzenli olarak bilgi alıyor. Tecrübeli forvetin Sivasspor maçında oynama ihtimali yüksek.Ancak Cocu, öğrencisi tam olarak hazır hale gelene kadar riske etmek istemiyor. Bu nedenle son kararı cuma günü verecek.