  •  
    G.Saray'dan 500 binlik kurtarıcı forvet hamlesi
  •  
    "Cenk, Arda gibi sakın Türkiye'ye gelmesin!.."
  •  
    Gözler hukukçularda! 'Olur' denirse G.Saray...
  •  
    Ali Koç'un 'silindi' dediği veriler böyle ortaya çıktı
  •  
    ..Ve Eljif Elmas'a milli takımda şok: İlk kez!..

Islam Slimani hangi maçta dönecek?

Fenerbahçe'nin Cezayirli forveti Islam Slimani, pazartesi günü sağlık kurulunun hazırladığı programla takımdan ayrı idmanlara başladı.

Islam Slimani hangi maçta dönecek?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2018 07:47
Islam Slimani, pazartesi günü sağlık kurulunun hazırladığı programla takımdan ayrı idmanlara başladı.

Slimani dün de bireysel çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Phillip Cocu, öğrencisiyle ilgili kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu'ndan düzenli olarak bilgi alıyor. Tecrübeli forvetin Sivasspor maçında oynama ihtimali yüksek.

Ancak Cocu, öğrencisi tam olarak hazır hale gelene kadar riske etmek istemiyor. Bu nedenle son kararı cuma günü verecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için