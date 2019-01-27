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Işıl Alben'den Fenerbahçe'ye sert sözler

Galatasaray kaptanı Işıl Alben, Fenerbahçe derbisinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Işıl Alben'den Fenerbahçe'ye sert sözler
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27 Ocak 2019 20:14
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kaptanı Işıl Alben, ligde Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

Işıl Alben, maç sonu yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe benchinden edilen küfürlere tepki gösterdi.

İşte Işıl Alben'in maç sonundaki sözleri...

''Rakip takımın benchinden bizim takımımızın antrenörüne edilen küfürler var. Bunlar çok ama çok çirkin şeyler. Deplasmana geliyorlar, biz onları gayet güzel bir şekilde karşılıyoruz. Ama yakışmıyor, basketbola yakışmıyor, spora yakışmıyor. Umuyorum Fenerbahçe bundan sonra böyle şeylere izin vermez. Bu şekilde kimseyi tahrik etmeye hakları yok''



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