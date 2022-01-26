'İrfan Can neden Mesut Özil'e sarıldı?'

Fenerbahçe'de göreve gelen İsmail Kartal'ın kısa süreli performansını Sabah Gazetesi spor yazarları değerlendirdi.



SORU: Ali Koç ile Fenerbahçe tarihinin en başarısız yıllarını yaşıyor. İsmail Kartal ile değişen bir şey var mı?



LEVENT TÜZEMEN: İsmail Kartal ile Fenerbahçe iyi oynamaya başladı. İsmail hoca dörtlü savunmaya döndü ve kadro istikrarına değer vermeye başladı. Oyunun patronluğunu da İrfan Can'a teslim etti. İsmail hoca ile F.Bahçe'nin daha aktif futbol oynayacağını düşünüyorum. Ancak gereksiz yere sert konuşuyor. Belki ki Ali Koç, kendisine ciddi bir yetki vermiş ama bu sert konuşmalar oyuncuların hoşuna gitmez. İrfan Can'ın geçen hafta attığı golden sonra gelip Mesut Özil'e sarılması kafaları karıştırdı. İrfan'ın bu davranışı, Mesut'a bir destek mi yoksa İsmail hocaya bir mesaj mı?



GÜRCAN BİLGİÇ: İsmail hoca, Sivas'taki ilk 45'te neler yapabileceklerini gösterdi. Hâlâ geçmişin sıkıntılarını yaşıyor. Yedi gündeki üç maç takımın enerjisini bitirmiş. Fizik olarak da moral olarak da yetersiz bir kadrosu vardı, onarmaya çalışıyor. Şimdi önünde 10 gün var. Bu sürede oyuncularla daha çok zaman geçirecek ve antrenmanlardan verim almaya başlayacak. Sakatları-hastaları dönecek. Kartal bu oyuncuları travmadan çıkardı. Onlara kim olduklarını hatırlattı, neler yapabileceklerini de sahada göstermelerini sağladı. Yollarını kısalttılar.



ÖMER ÜRÜNDÜL: İsmail Kartal ile mutlaka eskiye göre daha iyi olur. Ama istenilen düzeye çıkılması da bugünkü tabloda mümkün görülmüyor. Çünkü bugüne kadar sürekli değişen kadro ve görev yeri değişikliklerinden dolayı günümüz futbolunda çok önemli bir yere sahip olan takım oyunu oturmadı. Üstelik de yetenekli futbolcularda üst düzeyde fiziki düşüş var.





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