Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda, sezon sonu ayrılacak isimler merak ediliyor.Kanarya'da şu sıralarda en çok eleştirilen isimlerin başında gelen İrfan Can Kahveci'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.Yıldız futbolcunun adı Hull City ile anılmaya başlandı. İngiliz ekibinin sezon bitiminde 27 yaşındaki oyuncu için teklif götüreceği öğrenildi.Bu sezon 30 maçta görev alan İrfan Can, bu müsabakalarda 6 gole imzasını atarken 3 de asist yaptı.27 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. 4 Ocak 2017'de Gençlerbirliği'nden 1.61 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer oldu. 31 Ocak 2021 tarihinde ise 7 milyon euro bedelle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.1.76 cm boyundaki İrfan Can Kahveci, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor. Deneyimli futbolcu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. A Milli Futbol Takımı'nın da formasını terleten İrfan Can, toplamda 24 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 1 gol kaydetti. İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...