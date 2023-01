İrfan Can Eğribayat: 'Zemin çok kötü görünüyor'

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, Antalyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Hatalarından ders adlıklarını söyleyen İrfan Can, "Her zaman iyi çalışıyoruz. Taktik olarak hocamız çok ekstra şeyler çalıştırıyor. Bir iki maçlık iniş oldu, bu iyi bir şey. Çünkü hatalarımızı görüyoruz. Takım ruhunu tekrar oluşturuyoruz. Hatayspor maçında bunu gördük." dedi.



"ZEMİN ÇOK KÖTÜ"



Karşılaşmanın oynanacağı zeminin çok kötü göründüğünü söyleyen Eğribayat, "Zemin biraz değil, çok sıkıntılı. Antalya güzel bir şehir, biraz da özen gösterilmeli. Statlar güzel ama zeminler kötü. Sahada iki takımda istediği oyunu oynayamayacak. Bu sefer ligin kalitesi düşüyor. Bu da Avrupa'ya yansıyor." ifadelerini kullandı.

