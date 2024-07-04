İrfan Can Eğribayat'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat'ın cenazesi toprağa verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Eğribayat'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
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04 Temmuz 2024 20:20
Adana'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat'ın cenazesi toprağa verildi.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir kanser tedavisi gören ve dün yaşamını yitiren Ökkeş Eğribayat'ın (53) cenazesi yakınları tarafından hastaneden alındı.

Eğribayat için merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Eğribayat'ın naaşı burada defnedildi.

Törene, İrfan Can Eğribayat, ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.



 
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