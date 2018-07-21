  •  
    G.Saray'da hesapları bozabilecek sakatlık!..
  •  
    F.Bahçe'nin önündeki yeni engel! Görüştüler...
  •  
    G.Saray'da gençleştirme planında 1. Lig'den isim
  •  
    Transferi "an meselesi" olan 20 yıldız ve rotası!..
  •  
    Vedaya hazırlanan Fabri yerine "9 aday" birden!

İranlı stoper Hosseini, Trabzonspor'a imzaya geldi

Trabzonspor, İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini'yi imza için Türkiye'ye getirdi.

Kaynak: DHA
İranlı stoper Hosseini, Trabzonspor'a imzaya geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2018 21:07
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a gelen İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini, yarın Trabzon'da yapılacak son görüşmelerin ardından sözleşme imzalayacak.

Bordo-mavili kulübün prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki stoper oyuncusu Majid Hosseini'nin İstanbul'a geldiği, yarın Trabzon'da yapılacak son görüşmelerde sorun yaşanmaması durumunda 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

HACISALİHOĞLU: "HOSSEİNİ İLE YARIN TRABZON'DA GÖRÜŞECEĞİZ"

Konuyla ilgili olarak konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Oyuncu Trabzon'a gelecek ve kendisiyle yarın görüşeceğiz. Anlaşıp anlaşmayacağımız bu görüşme durumuna göre belli olacak" dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için