Iosif Rotariu: "Morutan başarılı diyemeyiz"

Rumenlerin efsane oyuncularından Iosif Rotariu, Galatasaray'ın yıldızı Morutan için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Iosif Rotariu: 'Morutan başarılı diyemeyiz'
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04 Ekim 2021 19:59
Galatasaray'ın eski oyuncularından Iosif Rotariu, sarı-kırmızılıların Rizespor karşısında galibiyet golünü getiren Olimpiu Morutan'ı değerlendirdi.

Rumen oyuncunun takımı daha iyi bir noktaya taşıması gerektiğini söyleyen Rotariu, "Morutan galibiyet golünü attı ancak Galatasaray nerede? Ligde üst sıralarda değil. Galatasaray için 2. olmak bile başarısızlıkken, Morutan başarılı oldu diyemeyiz. Zamana ihtiyacı var, 11'de süreklilik sağlamalı ve en iyi 3 oyuncudan biri olmalı. Asıl analiz sezon sonunda yapılabilir. Bakalım her maça 11'de başlayabilecek mi? Şu anda sağ kanatta görev alıyor gibi görünüyor. Galatasaray onun gelişimine yardımcı olacaktır ancak net hedefleri olmalı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 8 maça çıkan Morutan, 448 dakikada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.


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