İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında Inter, Torino ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.



Torino Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakada, şampiyonluk için mücadele eden Inter ile orta sıralardaki Torino kozlarını paylaştı.



Ev sahibi ekip, 12. dakikada Bremer'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarıda beraberlik golü için yüklenen Inter, aradığı golü 90+3. dakikada Şilili golcüsü Sanchez ile buldu: 1-1.



Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 76. dakikada yerini Joaquin Correa'ya bıraktı.



Inter, mağlup olmaktan Sanchez'in son dakika golüyle kurtularak, sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Inter, puanını 59'a çıkararak, lider Milan'ın 4 puan gerisinde yer aldı. Ligde halen 1 maçı eksik bulunan mavi-siyahlı takım, son haftalardaki puan kayıplarıyla 3. sıraya geriledi.



Inter, son 6 haftada, 3 beraberlik, 2 yenilgi ve 1 galibiyet alabildi.



Torino ise 35 puanla 11. sırada yer aldı.



Öte yandan, ligde şampiyonluğa oynayan bir diğer ekip Napoli ise Hellas Verona'yı deplasmanda 2-1 yenerek, puanını 60'a çıkardı ve puan tablosunda Inter'i geçerek 2. sıraya yerleşti.



Ligin 29. haftasında bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar ise şöyle:



Fiorentina-Bologna: 1-0, Atalanta-Genoa: 0-0 ve Udinese-Roma: 1-1.





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