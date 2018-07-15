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Domagoj Vida için girişimde bulunan ilk kulüp olan Everton, 14 milyon Euro teklif etti. Ardından devreye giren Liverpool, önce 20 milyon Euro önerdi. Everton bunun üzerine '22 milyon Euro artı 40 maç oynarsa 3 milyon Euro bonus' önerisinde bulundu.Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Domagoj Vida Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı formasyla ortaya koyduğu performansla taliplerinin adeta başını döndürüyor. İngiltere'den Everton, Fulham ve Leicester City'nin yanı sıra son Şampiyonlar Ligi finalisti Liverpool'un da Hırvat savunmacıya olan ilgisi sürüyor.İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun, Liverpool 29 yaşındaki Domagoj Vida için daha önce yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifi 20 milyona yükselttiğini iddia etti. Gazetenin haberinde Beşiktaş'ın 35 milyon Euro'da ısrar ettiği ileri sürüldü.Daha önce Vida için Beşiktaş yönetimiyle görüşüp 14 milyon Euro'luk öneride bulunan Everton da ezeli rakibi Liverpool'un devreye girmesiyle teklifini artırdı. Mavi beyazlılar son teklif olarak 22 milyon Euro artı 40 maç oynadığı taktirde 3 milyon Euro bonus ödeyebileceğini Beşiktaş'a bildirdi.Siyah beyazlı yönetim bu teklifi düşünmek için süre isterken, Dünya Kupası finalinin ardından Hırvat futbolcu ile de bir araya gelinerek kararın vereceği öğrenildi. Domagoj Vida, Dinamo Kiev'den 2018 yılının Ocak ayında bonservissiz olarak Beşiktaş'a gelmişti.Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Rafael da Silva için yeniden girişimlere başladı. Her ne kadar geçtiğimiz günlerde Brezilyalı futbolcu Lyon'da kalmak istediğini dile getirse de siyah beyazlılar hem oyuncuyu hem de kulübünü ikna etmenin planlarını yapıyor. Rafael olmazsa en güçlü aday ise Roma forması giyen Rick Karsdorp. Teknik direktör Şenol Güneş sağ bek dışında bir de pivot santrafor isterken Başkan Fikret Orman ve yöneticiler bugün Moskova'da Dünya Kupası finalini izleyip Avusturya'ya geçecek ve Güneş ile takımın son durumu ve transferlerle ilgili toplantı yapacak.Dünya Kupası finalinde Vida, turnuvanın starlarından Kylian Mbappe'ye geçit vermemeye çalışacak.