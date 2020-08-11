İndirime gitmeyen Donk resti çekti!

Ryan Donk, Galatasaray'ın 'Maaşını yüzde 50 düşür' teklifine olumsuz cevap verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
İndirime gitmeyen Donk resti çekti!
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11 Ağustos 2020 08:53
Sözleşmesi sona eren Selçuk İnan, Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayıran Galatasaray, Ryan Donk'la ise devam etmeyi planlıyor. Ancak 1.9 milyon Euro'luk ücretinden yüzde 50'ye yakın indirim yapması istenen Hollandalı savunmacıdan henüz olumlu cevap gelmedi.

Sabah gazetesi, Donk'un menajeri Winny Haatrecht'e oyuncunun durumunu sorarken "Bana değil Galatasaray yönetimine sorun" cevabını aldı.

Maaş bütçesini 40 milyon Euro'ya indirmeye kararlı olan sarı-kırmızılı kulüp, Donk'un restine rağmen 1 milyon Euro'luk teklifini yükseltmedi.



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