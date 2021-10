İlhan Palut: 'Galip gelememe periyodumuz uzadı'

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, her iki takımın da dengeli bir oyun sergilediğini söyledi.



Palut, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, iç sahada kazanmak istedikleri bir karşılaşmadan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Maçın ilk yarısında her iki takımın da dengeli bir oyun sergilediğini ifade eden Palut, şunlara kaydetti:



"İlk yarı, iki takımın birbirine üstünlük kurmadığı bir oyun oldu. İkinci yarı biz oyunu rakip sahaya yıkmaya ve baskılı oynama niyetiyle başladık ama ta ki duran toptan yediğimiz gole kadar. Ondan sonraki 10 dakika ise şaşkınlık ve yediğimiz golü toparlayamama süresi olarak geçti. Son 20 dakika uzatmayla beraber maçı geri çevirme adına tüm gayreti gösterdi takım. Maçın geneline baktığımız zaman dengeli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Son 20-25 dakikalık oyunda beraberliği yakaladık. Belki galibiyete de ulaşabilirdik. Alanyaspor da bugün mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadı. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Kazanmak istiyorduk. Sonuç olarak her ne kadar bugün yenilgisiz bir takımsak da galip gelememe periyodumuz uzadı. Bu da bizi hedeflerimiz açısından rahatsız ediyor."



Palut, milli maç arasına girildiğini hatırlatarak, "Son 1-2 haftada gördüğümüz eksiklerin üzerine gidip, tekrar daha iyi bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.