İddaa, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i favori gösterdi

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu;



🏆3.60 Man City

🏆4.75 Bayern Münih

🏆4.75 Barcelona

🏆5.25 Real Madrid

🏆8.25 Liverpool

🏆8.50 PSG

🏆11 Tottenham

🏆15 Man United

🏆22 Juventus

🏆31 Chelsea

🏆50 Roma

🏆65 Shakhtar

🏆150 Sevilla

🏆1500 Basel

🏆1500 Porto

🏆1500 Beşiktaş



— Sporx (@sporx) 26 Şubat 2018

, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oranlarını güncelledi. İddaa'nın açıkladığı oranlarda favori olarakgösterildi.Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Basel'i 4-0 yenen Manchester City,oranıyla favori gösterilirken ilk maçta Beşiktaş'ı 5-0 ile geçen Bayern Münih'e ise Barcelona ile birlikteoran verildi.Son iki sezonun şampiyonu Real Madrid için ise 5.25'lik bir oran gösterildi.İşte İddaa'nın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için verdiği oranlar;