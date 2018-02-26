  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..
  •  
    F.Bahçe'nin gözdesiydi, şimdiki değeri ise çılgın
  •  
    Fenerbahçe istedi ama transferi Monchi yaptı!

İddaa, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i favori gösterdi

İddaa, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için oranları açıkladı. Zirvede ise Manchester City yer aldı.

Kaynak: Sporx.com
İddaa, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i favori gösterdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2018 18:18
İddaa, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oranlarını güncelledi. İddaa'nın açıkladığı oranlarda favori olarak Manchester City gösterildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Basel'i 4-0 yenen Manchester City, 3.60 oranıyla favori gösterilirken ilk maçta Beşiktaş'ı 5-0 ile geçen Bayern Münih'e ise Barcelona ile birlikte 4.75 oran verildi.

Son iki sezonun şampiyonu Real Madrid için ise 5.25'lik bir oran gösterildi.

İşte İddaa'nın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için verdiği oranlar;

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için