İddaa, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i favori gösterdi

İddaa, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oranlarını güncelledi. İddaa'nın açıkladığı oranlarda favori olarak Manchester City gösterildi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Basel'i 4-0 yenen Manchester City, 3.60 oranıyla favori gösterilirken ilk maçta Beşiktaş'ı 5-0 ile geçen Bayern Münih'e ise Barcelona ile birlikte 4.75 oran verildi.
Son iki sezonun şampiyonu Real Madrid için ise 5.25'lik bir oran gösterildi.
İşte İddaa'nın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için verdiği oranlar;
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Basel'i 4-0 yenen Manchester City, 3.60 oranıyla favori gösterilirken ilk maçta Beşiktaş'ı 5-0 ile geçen Bayern Münih'e ise Barcelona ile birlikte 4.75 oran verildi.
Son iki sezonun şampiyonu Real Madrid için ise 5.25'lik bir oran gösterildi.
İşte İddaa'nın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için verdiği oranlar;
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Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu;
🏆3.60 Man City
🏆4.75 Bayern Münih
🏆4.75 Barcelona
🏆5.25 Real Madrid
🏆8.25 Liverpool
🏆8.50 PSG
🏆11 Tottenham
🏆15 Man United
🏆22 Juventus
🏆31 Chelsea
🏆50 Roma
🏆65 Shakhtar
🏆150 Sevilla
🏆1500 Basel
🏆1500 Porto
🏆1500 Beşiktaş
— Sporx (@sporx) 26 Şubat 2018