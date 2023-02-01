Icardi gollerine devam ediyor

Ümraniyespor karşılaşmasında Galatasaray'ın son iki golünü atan Mauro Icardi, Süper Lig'deki 11. maçında 8. kez ağları havalandırdı.



Arjantinli yıldız futbolcu, ligde daha önce Beşiktaş maçında 2, Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor müsabakalarında da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.



Müsabakada Galatasaray'ın ilk golünü atan Abdülkerim Bardakçı da bu sezon ligde ikinci kez skor üretti.





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