Icardi gollerine devam ediyor

Ümraniyespor karşılaşmasında 2 gol atan Mauro Icardi, ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Icardi gollerine devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2023 23:31
Ümraniyespor karşılaşmasında Galatasaray'ın son iki golünü atan Mauro Icardi, Süper Lig'deki 11. maçında 8. kez ağları havalandırdı.

Arjantinli yıldız futbolcu, ligde daha önce Beşiktaş maçında 2, Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor müsabakalarında da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.

Müsabakada Galatasaray'ın ilk golünü atan Abdülkerim Bardakçı da bu sezon ligde ikinci kez skor üretti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ