Icardi'den gece yarısı hamle; whatsapp konuşmalarını yayınladı

Mauro Icardi, Wanda Nara için sosyal medya hesabından gece yarısı arka arkaya paylaşımlar yaptı ve sildi.Arjantinli futbolcu yaptığı paylaşımda,ifadelerini kullandı.Mauro Icardi ayrıca hikayesinde Wanda Nara'nın bulunduğu bir video da paylaştı.Mauro Icardi, işte olayların kronolojisi diyerek avukatıyla yaptığı whatsapp konuşmalarını yayınladı.Icardi, konuşmanın başında avukatına 'Wanda'nın geldiği an' diyerek video attı. Ardından her şeyi kayıt altına aldığını belirterek, "Görünüşe göre aç gelmiş... Şarlatan. Mutfakta bir şeyler hazırlıyor.' yazdı.Arjantinli yıldız, Wanda'nın yardımcısı Kenny'nin eve geldiğini gösterdiği bir videonun ardından, "Kenny sonunda bir saat önce hazırladığı ve bırakmak istemediği bavulunu indirmesine yardım etmek için geldi. Kenny geldi ama Wanda gitmedi. Duş aldı. Saçları için kuaför çağırdı. Bu da yetmezmiş gibi makyajını da yaptırdı." yazdı.Icardi daha sonra "2 saat sonra gitti. içinde iki elbise olan bir bavulu almak için biraz uzun değil mi?" ifadelerini kullandı.Daha sonra instagramından fotoğrafları silen Icardi, "Her şeyi anlayabilmeniz için bunları bir süre burada bırakıyorum ve sonra siliyorum. Hiçbir şey için değil, sadece hesabımda çok fazla saçmalık olmaması için. Tıpkı bu sabahki video ve fotoğraflarda olduğu gibi. Hepinizi öpüyorum. Medyatik olalım ama her şeyden önce gerçekleri konuşalım." yazdı.Wanda Nara ise Icardi'ye cevap olarak,ifadelerini kullandı.