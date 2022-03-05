Hüseyin Eroğlu: 'Çok dinamik oynamaya çalıştık'

Spor Toto 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "2 maçtır kazanıp, gol yemememiz bizim için önemli kriterler." dedi.



Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, geçen hafta NasaDoge Menemenspor karşısında aldıkları galibiyetle kötü gidişatlarını sonlandırdıklarını hatırlattı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un güçlü ve geniş bir kadrosu olduğunu kaydeden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maça aslında istediğimiz gibi başlayamadık. Kaptırdığımız toplarla rakibe pozisyonlar verdik ancak daha sonra oyunu dengeledik. Özellikle topun bizde olduğu bölümde, antrenmanlarda çalıştığımız, rakip savunma arkasına yaptığımız koşular rakibin dengesini bozdu. Golü de böyle bulduk. Çok dinamik oynamaya çalıştık. Yaptığımız pas hataları oyunun üstünlüğünün bize geçmesini engellese de stratejik anlamda bilerek, bekleyerek oynamak bizim için önemliydi."



Eroğlu, oyunun son bölümünde biraz kapandıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Gol yememe adına verdiğimiz direnç bizim için büyük bir artıydı ve savunmamız kusursuz oynadı. Sakatlıktan dolayı bazı değişikliklere mecbur kaldık. Kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. 2 maçtır kazanıp, gol yemememiz bizim için önemli kriterler. Önümüzde çok maç var ve biz her maça kazanmak için adayız. Şu anda en önemli maç da haftaya deplasmanda oynayacağımız maç."





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