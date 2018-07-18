Howard: "Sekiz sene daha oynamayı planlıyorum"

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Dwight Howard ligdeki 15. yılına giriyor ve Washington Wizards pivotu, uzun süre daha oynayacağını düşünüyor.Wizards'a katılışını duyuran basın toplantısında 32 yaşındaki Howard, "rahat bir sekiz sene daha" oynamayı planladığını söyledi.Howard, şu açıklamaları yaptı:Howard önceki sezon Charlotte Hornets forması ile 16.6 sayı, 12.5 ribaund ve 1.6 blok ortalamayla oynamıştı.