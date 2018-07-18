Howard: "Sekiz sene daha oynamayı planlıyorum"

Dwight Howard ligdeki 15. yılına giriyor ve Washington Wizards pivotu, uzun süre daha oynayacağını düşünüyor.
Wizards'a katılışını duyuran basın toplantısında 32 yaşındaki Howard, "rahat bir sekiz sene daha" oynamayı planladığını söyledi.
Howard, şu açıklamaları yaptı: "Bugünlerde artık oyun aynı değil. Yani ya evrim geçirmek ve ayak uydurmak lazım, ya da arkada bırakılıyorsunuz. Ve ben de bu oyunu rahat sekiz sene daha oynamayı planlıyorum. Bunu yapabilmem için de oyunumu değiştirmem gerekiyor. Bu da geçen sene başlamıştı. Geçen sezon kariyerimde büyük ihtimalle sahada her şeyi yapma bazında en çok kendime güvendiğim seneydi. Top sürmek, şut atmak, bir hücum tehdidi olmak ve bire bir pozisyonlar gibi... Bunları yapmaya devam edeceğim ama asıl odak noktam bu takımın ihtiyacı olan şeyi yapmak olacak."
Howard önceki sezon Charlotte Hornets forması ile 16.6 sayı, 12.5 ribaund ve 1.6 blok ortalamayla oynamıştı.