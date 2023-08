Oklahoma City Thunder pivotu Chet Holmgren, fazladan kilo almak istememesinin nedenini açıkladı.



Holmgren ile ilgili draft edildiğinden beri en büyük endişe, sıska olarak görüldüğü için kilo durumu olmuştu ve birçok kişi vücuduna daha fazla ağırlık eklemesi gerektiği konusunda hemfikirdi.



Ancak Lisfranc sakatlığı nedeniyle çaylak sezonunu kaçırmış olan Holmgren, 'All The Smoke' isimli podcast'te çok fazla kilo almaktan çekinmesinin sebebini şu şekilde açıkladı:



"Olay sadece kalıplı olmak değil. Artık sahada çok fazla şey yapmanız gerekiyor. Ve bunları mobil bir şekilde yapabilmeniz lazım. Kilo almak en elzem şey değil. Daha güçlü ve daha atletik olmaya uğraşıyorum.



Biraz kas ekledikçe ve yaş aldıkça kilo da zaten beraberinde geliyor. Ama vücuduma yanlış kilo eklemek de istemiyorum, mesela biraz omuzlarım genişlediğinde daha yavaş hareket etmeye başlamıştım ve dizlerim ağrımaya başlamıştı. Vücudumun her yerini geliştirip bunu oyunumla harmanlama üzerine odaklanıyorum."



Bu sene toplamda dört Yaz Ligi maçında forma giymiş olan Holmgren, 16.5 sayı, 9.8 ribaund, 2.0 asist, 1.0 top çalma ve 3.5 blok ortalamaları yakalamıştı.