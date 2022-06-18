Hidayet Türkoğlu'ndan Babalar Günü mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Başkan Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Başta sevgili babam olmak üzere, bütün babaların ve ihtiyaç duyduğu anda bir cana baba şefkatiyle yaklaşıp sahiplenen herkesin Babalar Günü'nü gönülden kutlarım." ifadelerini kullandı.



"Sorumluluk bilinci, başarılı bir sporcunun sahip olması gereken asli özelliklerin başında gelmektedir." diyen Türkoğlu, "Şüphesiz, sorumluluk bilinci oluşurken sorumluluk sahibi bir rol modelin önemi çok büyüktür. Karşılıksız sevgi ve fedakarlıklarının yanında bize daima yol gösteren rol modelimiz babalarımıza sadece bu özel günde değil daima minnet duyacağız. Onlar bizim ilk kahramanlarımız, zorlu hayat yolunda en güvenilir rehberlerimiz oldular." değerlendirmesinde bulundu.









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