Hertha Berlin'i yasa boğan ölüm!

Hertha Berlin, kulüp başkanı Kay Bernstein'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hertha Berlin'i yasa boğan ölüm!
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16 Ocak 2024 16:48
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hertha Berlin, kulüp başkanı Kay Bernstein'in ölümüyle sarsıldı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 43 yaşındaki başkan Bernstein'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Hertha Berlin'den yapılan açıklamada, Bernstein'in beklenmedik vefatı nedeniyle kulüp ve çalışanların büyük bir üzüntü duyduğu kaydedildi ve, "Tüm Hertha ailesi Kay'in vefatının yasını tutuyor. Bu zor zamanda herkesin ailesinin mahremiyetine saygı göstermesini rica ediyoruz" denildi.



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