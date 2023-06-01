Herro, beklendiği üzere bu gece 1. maçta yok

Miami Heat koçu Erik Spoelstra, Tyler Herro'nun bu gece Denver Nuggets'a karşı oynanacak olan NBA Finalleri'nin 1. maçında forma giymeyeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Herro, beklendiği üzere bu gece 1. maçta yok
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01 Haziran 2023 11:31
Miami Heat koçu Erik Spoelstra, Tyler Herro'nun bu gece Denver Nuggets'a karşı oynanacak olan NBA Finalleri'nin 1. maçında forma giymeyeceğini söyledi.

Spoelstra muhabirlere verdiği demeçte, Herro'nun bu gece Nuggets'a karşı Final serisinin 1. maçında sakatlığından geri dönmeyeceğini belirtti.

Spoelstra, Herro'nun kırık eli için geçirdiği rehabilitasyon sürecine halen devam ettiğini, ancak kaydettiği gelişmenin cesaret verici olduğunu açıkladı:

"Bu sürece halen yeni başladı gibi bir şey. Çalışmalarına devam etmek için burada birkaç günümüz var. Bir sonraki önemli adımlarını atana ve sahada daha fazlasını yapana kadar herhangi bir açıklama yapamam. Kaydettiği gelişme hepimize cesaret aşılıyor fakat yine de olabilecek en iyi kararları vermeyi sürdürmek istiyoruz."

Çarşamba günü antrenman yaparken görülen Herro'nun beşe beş antrenmanlara da katıldığı dikkat çekmişti.

Herro'nun faaliyetlerini hızlandırdığı ve serinin 3. maçı gibi erken bir tarihte kendisini Miami kadrosunda görebileceği bildirilmişti. Genç oyuncu, Nisan ortasında takımının Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı playoff ilk turunun açılış maçında sağ elini kırdığından beri, altı haftadır parkelerden uzak kalmıştı.

Heat guardı normal sezonda %43.9 şut isabetiyle 20.1 sayı ortalamasına sahipti.

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