Miami Heat, Kaseya Center'da oynanan Doğu Konferansı Finalleri 3. maçında Boston Celtics'i 128-102 mağlup ederek, seride 3-0 üstünlüğü yakaladı.



Heat, COVID-19'dan ötürü kısaltılmış olan 2019-20 sezonundan bu yana ilk kez NBA Finallerine ulaşmaktan sadece bir galibiyet uzakta. O playoff maratonunda da Celtics'e karşı oynamış ve galip gelmiş olan Miami, bu yıl serinin ilk iki maçında TD Garden'daki her iki maçı da kazandıktan sonra, evinde de hız kesmedi.



Maça etkileyici bir başlangıç yapan Heat ekibi, ilk çeyrekte 30-22 öne geçti. Sonrasında 31-24'lük skorla farkı çift hanelere çıkaran Heat, ikinci yarıda da ayağını gazdan çekmedi ve üçüncü çeyrekte 32-17'lik bir fark yakalayarak son çeyreğe girişte maçı koparmayı başardı. Boston son çeyrekte 39-35 galip gelmiş olsa da, bu bir geri dönüş yapmak için yeterli olmadı.



Gabe Vincent, 29 sayı, 3 asist ve 2 ribaund ile playoff kariyer rekorunu kırarak, Heat'in en skorer ismi oldu. Jimmy Butler 16 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle oynarken, Bam Adebayo 13 sayı ve 3 ribaund ile, Duncan Robinson benchten 22 sayı ile, Caleb Martin ise 18 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile maçı tamamladı.



Celtics'te Jayson Tatum 14 sayı ve 10 ribaundla, Jaylen Brown ise 12 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oldukça zayıf performanslar gösterdiler. Grant Williams ve Payton Pritchard benchten 12'şer sayıyla katkıda bulundular. Luke Kornet ise 11 sayı buldu.



Serinin 4. maçı Salı gecesi Miami'de oynanacak.



