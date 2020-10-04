Hawks, Marthin Luther King'i yeni formayla onurlandıracak

It's more than a uniform – it's a commitment. Introducing the 20-21 MLK Nike City Edition uniform.



Proceeds from the sale of this jersey will go to support economic empowerment programs for Atlanta's communities of color.#EarnTheseLetters x #TrueToAtlanta pic.twitter.com/mYsnzHDsMu



— Atlanta Hawks (@ATLHawks) October 4, 2020

Atlanta Hawks, Dr. Martin Luther King Jr.'ı gelecek sezon için alternatif bir forma çeşidiyle onurlandıracak.Forma, Hawks'ın Twitter hesabında şu şekilde duyuruldu:King'in baş harflerinin NBA tarihinde ilk kez bir formanın önünde görüneceği Hawks, "siyah, altın ve beyaz renklerinin, Dr. King'in kararlılığının yanı sıra sade tarzını da ifade ettiğini" ekledi.Hawks pazarlama müdürü Melissa Proctor, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: