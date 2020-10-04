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Hawks, Marthin Luther King'i yeni formayla onurlandıracak

Atlanta Hawks, Dr. Martin Luther King Jr.'ı gelecek sezon için alternatif bir forma çeşidiyle onurlandıracak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks, Dr. Martin Luther King Jr.'ı gelecek sezon için alternatif bir forma çeşidiyle onurlandıracak.

Forma, Hawks'ın Twitter hesabında şu şekilde duyuruldu:

King'in baş harflerinin NBA tarihinde ilk kez bir formanın önünde görüneceği Hawks, "siyah, altın ve beyaz renklerinin, Dr. King'in kararlılığının yanı sıra sade tarzını da ifade ettiğini" ekledi.

Hawks pazarlama müdürü Melissa Proctor, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Dr. King'i temsil edebilmek ve dünyanın dört bir yanındaki yeni nesil Atlantalıları ve basketbol tutkunlarını mirası hakkında eğitmeye devam edebilmek, özellikle şu anda çok önemli. Dr. King'in son kampanyalarından biri ekonomik adalet içindi, bu yüzden bu formanın satışından elde edilen gelirin, beyaz olmayan toplulukların desteklenmesine gideceği için heyecanlıyız."


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