Hawks, Bogdan Bogdanovic'i tutmak istiyor!

Atlanta Hawks'ın, takas görüşmelerine rağmen Bogdan Bogdanovic'i takımda tutma konusunda kararlı olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Hawks, Bogdan Bogdanovic'i tutmak istiyor!
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02 Şubat 2024 15:38
Son güncelleme 02 Şubat 2024 15:48
Atlanta Hawks'ın, takas görüşmelerine rağmen Bogdan Bogdanovic'i takımda tutma konusunda kararlı olduğu iddia edildi.

HoopsHype'tan Michael Scotto'ya göre Hawks, Bogdanovic'i son takas gününün ötesinde kadroda tutmaya kararlı.

Bu sezon Hawks formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen 31 yaşındaki Sırp guard, art arda 56 maçta üç sayı isabetiyle NBA'deki en uzun ikinci aktif rekoru elinde tutuyor.

141 üçlük isabetiyle Doğu Konferansı'nda bu alanda lider konumda yer alan Bogdanovic, maç başına 28,4 dakikada 17,1 sayı, 3,1 ribaund ve 2,6 asist ortalamalarına sahip.

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