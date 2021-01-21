Hatayspor, MANU - Lazio patentli orta saha!

Wayne Rooney ile Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu Ravel Morrison, Hatayspor'a geliyor.



Antakya gazetesinden Cemil Yıldız'ın haberine göre; 27 yaşındaki Jamaikalı futbolcunun İngiltere'den yola çıktığı ve kısa süre içerisinde Hatay'da olmasının beklendiği yazıldı.



2009'da United ile profesyonel sözleşme imzalayan Morrison, bir yıl sonra, 17 yaşındayken A Takım'a yükseldi. United'da düzenli olarak oynayamayan Morrison, ardından West Ham United ve Lazio'ya transfer oldu.



Ravel Morrison, 27 yaşında, 10 numaralı mevkisinde forma giyiyor.