Hatayspor, MANU - Lazio patentli orta saha!

Hatayspor, daha önce Manchester United ve Lazio gibi takımların formasını giyen Ravel Morrison ile el sıkıştı.

, Fotoğraf; Instagram
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Hatayspor, MANU - Lazio patentli orta saha!
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21 Ocak 2021 11:03
Wayne Rooney ile Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu Ravel Morrison, Hatayspor'a geliyor.

Antakya gazetesinden Cemil Yıldız'ın haberine göre; 27 yaşındaki Jamaikalı futbolcunun İngiltere'den yola çıktığı ve kısa süre içerisinde Hatay'da olmasının beklendiği yazıldı.

2009'da United ile profesyonel sözleşme imzalayan Morrison, bir yıl sonra, 17 yaşındayken A Takım'a yükseldi. United'da düzenli olarak oynayamayan Morrison, ardından West Ham United ve Lazio'ya transfer oldu.

Ravel Morrison, 27 yaşında, 10 numaralı mevkisinde forma giyiyor.


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