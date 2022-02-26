Hatayspor'da Yeni Malatyaspor öncesi 3 eksik

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 27 Şubat Pazar günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor'da Yeni Malatyaspor öncesi 3 eksik
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26 Şubat 2022 15:44
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda 39 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Hatayspor, 17 puanla ligin son sırasında bulunan Malatya ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ve Adama Traore'nin yanı sıra 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hatayspor, 2-0 kazanmıştı.

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