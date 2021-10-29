Hatayspor'da Beşiktaş'a karşı 2 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor'da Beşiktaş'a karşı 2 eksik
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29 Ekim 2021 13:41
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlılar, 20 puanla 2. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da sakatlıkları süren Onur Ergün ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemeyecek.


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