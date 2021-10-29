Hatayspor'da Beşiktaş'a karşı 2 eksik

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlılar, 20 puanla 2. sırada bulunuyor.
Hatayspor'da sakatlıkları süren Onur Ergün ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlılar, 20 puanla 2. sırada bulunuyor.
Hatayspor'da sakatlıkları süren Onur Ergün ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemeyecek.