Hatayspor'da Akın Alkan ile Mesut Çaytemel takımdan ayrıldı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sözleşmeleri sona eren kaleci Akın Alkan ile sol bek Mesut Çaytemel'in takımdan ayrıldığını bildirdi.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Akın ve 37 yaşındaki Mesut'un takımın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olduğu belirtildi.Akın ve Mesut'un sözleşmelerinin sona erdiği kaydedilen açıklamada, "Formamızı gururla taşıyan kaptanlarımız Akın Alkan ve Mesut Çaytemel'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine sonsuz başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.