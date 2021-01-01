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Haslem'dan Jokic'in ağabeylerine "bela çıkarmayın" uyarısı!

Miami Heat veteranı Udonis Haslem, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in ağabeylerini bir sonraki maçta sorun çıkarmamaları konusunda uyardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat veteranı Udonis Haslem, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in ağabeylerini bir sonraki maçta sorun çıkarmamaları konusunda uyardı.

Birkaç hafta önce iki takım arasında oynanan maç sonunda Jokic ve Heat forveti Markieff Morris arasında bir arbede yaşanmıştı. Jokic, Morris'in dirsek atarak yaptığı faule, kendisine arkadan omuz atarak karşılık vermişti.

Olaya karışan iki oyuncunun da kardeşleri sosyal medyadan konuyla ilgili görüşlerini bildirmişti ve Jokic'in kardeşleri, Nuggets ve Heat arasındaki bir sonraki maçı izlemek için bilet aldıklarını bile belirtmişlerdi.

Miami Herald'dan Anthony Chiang ile konuşan Haslem, bu gelişme sonrasında Jokic'in ağabeylerini "sorun çıkarmamaları" için tembih etti:

"Benim o olayla hiçbir ilgim yok. Basketbol maçı oynayacağız. O olay geride kaldı. Benim bunlarla işim yok. Jokic kardeşler o maça gelmek için bilet almışlar sanırım. Uslu durup bela çıkarmasalar iyi olur. Miami benim şehrimdir.

Ne diye bilet alıyorsunuz ki? Gelip ne yapacaksınız? Olay çıkarmazsanız, hiçbir şey olmaz. Gelin maçınızı izleyin, sonra da evinize gidin. Kardeşine kimsenin bir şey yapacağı yok. Basketbol oynamaya geliyoruz."


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