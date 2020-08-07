Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir'e gidiyor

Fenerbahçe'de kontratı sona eren A Milli oyuncuu Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi belli oluyor.A Spor'un son dakika bandıyla geçtiği habere göre; Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile 3 yıllık anlaşma sağladı.2012'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki oyuncu 246 maça çıkıp 8 gol atıp 31 asist yapmıştı.Öte yandan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ geçtiğimiz haftalarda bu transfer konusunda, "Clichy'nin sözleşmesi bitti, görüşme yaptık. Kalmak istiyor. Hasan Ali gündemimizde değil ama olabilir. Hoca ile toplantı yapacağız. Gelen de yani Clichy'nin arkasına gelir. Bunu bilmek durumundadır" açıklamasını yapmıştı.