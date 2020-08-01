Harry Kewell, 20 ay sonra iş buldu!

Galatasaray'ın eski oyunusu Harry Kewell, 20 aylık aranın ardından tekrar teknik direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; son olarak Kasım 2018'de 10 haftalık Notts County görevinden sonra boşta olan Harry Kewell, Oldham Athletic ile görüşmelere başladı. Dino Maamria'nın görevinden ayrılması sonrası yeni teknik menajer arayan Oldham, Hary Kewell'da karar kıldı.



Harry Kewell, Oldham Athletic ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. İlk sezonunda belirlenen hedefi yakalarsa, sözleşmesi otomatik olarak ikinci sezona uzayacak.



