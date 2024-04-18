Bayern Münih'in yıldız ismi Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'i eledikleri karşılaşmanın ardından konuştu.



Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile eşleştikleri hatırlatılan İngiliz yıldız, eşleşme ve milli takımdan arkadaşı Jude Bellingham ile karşılaşacak olmasıyla ilgili, "Jude, harika bir sezon geçiriyor. Gerçekten çok iyi bir oyuncu, bu yüzden onun için mutluyum. Ama onun takımına karşı başka bir savaş olacak. İkimiz de yurt dışına bu deneyimleri yaşamak ve Şampiyonlar Ligi'nde böyle büyük maçlarda oynamak için çıktık. Bu nedenle elbette ikimiz için de keyif verici olacaktır. İkimizi de izleyen çok sayıda İngiliz taraftar olacağına eminim ama biz sadece kendimize odaklanmalıyız. Elbette onunla konuşacağım ama önemli olan sahaya çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapmak" ifadelerini kullandı.



YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile Bayern Münih, Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Yarı final müsabakalarının 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU