Hamzaoğlu: 'Beşiktaş'a gücümüz yetmedi işin doğrusu'

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş'a 3-1 kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Hamzaoğlu, "Bugün yine istedik aslında, en kötü 1 puan istedik. Gücümüz yetmedi işin doğrusu. Beşiktaş iyi bir tempo yaptı. Buna karşılık koyamadık. Mağlubiyetle ayrıldık. Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı." dedi.



Hamzaoğlu, "Bizim maçlarımız yeni başlıyor. Çarşamba günü Denizli maçı var. Ne yapıp edip kazanmalıyız. 5 final maçımız var. İhtiyacımız olan puanları almalıyız." ifadelerini kullandı.



Kalan haftalarla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Kazanmamız gerekiyor. Kazanmadan hiçbir şey çözemezsiniz. Bugüne kadar, ilk başladığımızda Konyaspor maçı hariç her maçta iyi oynadık. Kazanmamız gerekiyordu, kazanamadık. Bugünkü maçı geçiyorum, Beşiktaş maçı. Her sonuç ekstra olacaktı. Bundan sonraki maçlarda 2-3 galibiyete ihtiyaç var. Denizli maçı, en önemlisi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



