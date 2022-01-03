Hamit Altıntop: "Ferdi aradı, çok mutlu olduk

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu tercihini A Milli Takım'dan yana kullanırken, Hamit Altıntop da çok mutlu olduklarını söyledi.

Haber; NTVSpor
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Hamit Altıntop: 'Ferdi aradı, çok mutlu olduk
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03 Ocak 2022 15:00
TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçeli genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini duyurdu.

Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye'den yana olduğunu ve Türkiye'yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Kanada'yı tercih etme hakkı da bulunuyordu. Daha önce Hollanda alt yaş gruplarında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, son olarak Hollanda U21 formasıyla 18 maçta 1 gole imza atmıştı.


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