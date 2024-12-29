Halil Özer: 'Hacıosmanoğlu, Ali Koç'tan özür diledi'

Halil Özer, Milliyet'teki köşesinde dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Özer, Eyüpspor - Fenerbahçe maçının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan özür dilediğini iddia etti.
Halil Özer'in yazısındakio bölüm şu şekilde:
"Mustafa İlker Coşkun... Eyüpspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi... Bu arkadaş belki de Türk hakemliğinin kırılma noktasını belirledi... Tadic'in ortasına çarpan eli ciddiye almayarak belki de sistemin değişmesine neden olacak... Şimdi bu olay hakkında bir sürü duyum geldi... İddialardan birisi TFF başkanının Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan özür dilediği... Bu tabii iddia... Doğru mu değil mi bilmiyorum... Ama son belirtilere bakarsanız sanki doğru... Ama bir kez daha söylüyorum. Teyit edilmemiş bilgi. Haber olmaz. Sadece bu köşeye bu şekilde yazılabilir. Bir duyum da maçın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun hakkında... Aldığımız bilgilere göre MHK o pozisyon hakkında kendisinden savunma istemiş... Bu teyitli bilgi... Zaten Coşkun maç akşamı sabaha kadar uyumamış. Tabii kendisine gelen telefonları tahmin edebilirsiniz. Hatta şöyle bir muhabbet var... "Bana el kırılmamışsa yani top yön değiştirmemişse penaltı olmaz dediniz" savunmasını yapmış... Cevap şu olmuş; "El daha nasıl kırılır. Parmaklardan top yön bile değiştiriyor..." Üç aşağı beş yukarı konuşma böyle... Bir de şu var... Penaltı pozisyonu 62. dakikada oluyor. Ama ekrana üç dakika sonra geliyor... Tabii ekrana gelince de MHK "eyvah" diye ayakta... Zaten pozisyon VAR'da konuşuluyor. Hepsi kayıtlı. Şimdi onları dinleyecekler..."
"Muhtemelen Mustafa İlker Coşkun'un VAR kariyeri bitecek. Ama belli olmaz. Ne hatalar yapan VAR ve orta hakemler bir hafta içinde başka görevler aldı. Tabii bu olay VAR hakemlerinin ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Hatır için alınanlar, torpille alınanlar hepsi orada. Eğitim berbat. Peki eğitimin başında kim var. Sabahattin Şahin. Eski hakem. Ve geçmişte yönettiği bir maçta kural hatası yapmış ve maç yeniden oynatılmıştı. Şimdi VAR'ın başında. Sayın Şahin'i küçümsemiyorum. Ama daha liyakatli birisi gelse daha iyi olmaz mıydı? Tüm gelişmelere bakarsak bu sezon "Mustafa İlker Coşkun sezonu" olma yolunda hızla ilerliyor."
Özer, Eyüpspor - Fenerbahçe maçının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan özür dilediğini iddia etti.
Halil Özer'in yazısındakio bölüm şu şekilde:
"Mustafa İlker Coşkun... Eyüpspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi... Bu arkadaş belki de Türk hakemliğinin kırılma noktasını belirledi... Tadic'in ortasına çarpan eli ciddiye almayarak belki de sistemin değişmesine neden olacak... Şimdi bu olay hakkında bir sürü duyum geldi... İddialardan birisi TFF başkanının Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan özür dilediği... Bu tabii iddia... Doğru mu değil mi bilmiyorum... Ama son belirtilere bakarsanız sanki doğru... Ama bir kez daha söylüyorum. Teyit edilmemiş bilgi. Haber olmaz. Sadece bu köşeye bu şekilde yazılabilir. Bir duyum da maçın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun hakkında... Aldığımız bilgilere göre MHK o pozisyon hakkında kendisinden savunma istemiş... Bu teyitli bilgi... Zaten Coşkun maç akşamı sabaha kadar uyumamış. Tabii kendisine gelen telefonları tahmin edebilirsiniz. Hatta şöyle bir muhabbet var... "Bana el kırılmamışsa yani top yön değiştirmemişse penaltı olmaz dediniz" savunmasını yapmış... Cevap şu olmuş; "El daha nasıl kırılır. Parmaklardan top yön bile değiştiriyor..." Üç aşağı beş yukarı konuşma böyle... Bir de şu var... Penaltı pozisyonu 62. dakikada oluyor. Ama ekrana üç dakika sonra geliyor... Tabii ekrana gelince de MHK "eyvah" diye ayakta... Zaten pozisyon VAR'da konuşuluyor. Hepsi kayıtlı. Şimdi onları dinleyecekler..."
"Muhtemelen Mustafa İlker Coşkun'un VAR kariyeri bitecek. Ama belli olmaz. Ne hatalar yapan VAR ve orta hakemler bir hafta içinde başka görevler aldı. Tabii bu olay VAR hakemlerinin ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Hatır için alınanlar, torpille alınanlar hepsi orada. Eğitim berbat. Peki eğitimin başında kim var. Sabahattin Şahin. Eski hakem. Ve geçmişte yönettiği bir maçta kural hatası yapmış ve maç yeniden oynatılmıştı. Şimdi VAR'ın başında. Sayın Şahin'i küçümsemiyorum. Ama daha liyakatli birisi gelse daha iyi olmaz mıydı? Tüm gelişmelere bakarsak bu sezon "Mustafa İlker Coşkun sezonu" olma yolunda hızla ilerliyor."