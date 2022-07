Halil Akbunar'dan Göztepe'ye veda

Belçika'nın Westerlo ekibine transfer olan Halil Akbunar, "Göztepeli Halil'in kalbi her zaman burada olmaya devam edecek." dedi.



Halil Akbunar, yaptığı açıklamada, hissettiği duyguları anlatmanın, kelimelere dökmenin en zor olduğu anlardan birini yaşadığını belirtti.



Göztepe'ye sadece futbolcu olarak veda ettiğini aktaran Halil Akbunar, şunları kaydetti:



"Mesleki kariyerimin başrolü, çocukluğum, gençliğim, sevincim, hüznüm... Tüm duyguları büyük bir coşku ile yaşadığım Göztepe'me sadece futbolcu Halil olarak veda ediyorum. Göztepeli Halil'in kalbi her zaman burada olmaya devam edecek. Adımın önüne aldığım Göztepeli sıfatını ömür boyu gururla taşımanın mutluluğu ile yaşayacağım."



Halil Akbunar, Türk futbolunda ender görülen, bir kulüpte uzun yıllar forma giyme şansını yuvası Göztepe'de yakaladığını belirterek, "Bu yolda çok sevindik, çok kırıldık, çok ağladık. Kısaca tüm duyguları her Göztepeli gibi en doruklarda yaşadık. Bugüne kadar şanlı Göztepe için sahada oldum. Bundan sonra ise saha dışında tüm kalbimle tuttuğum kulübüme desteğim sürecek. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen aileme, başkanımız Mehmet Sepil'e,Talat Papatya'ya, İlhan Şahin'e, tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulüp personelimize, taraftarlarımıza, unuttuğum tüm Göztepe neferlerine teşekkürü bir borç bilirim. Hakkım varsa helal olsun." ifadelerini kullandı.





