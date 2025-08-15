15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Haliburton'dan aşil sakatlığıyla ilgili umut verici gelişme!

Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, sağ aşil tendon sakatlığından iyileşme sürecinde önemli bir aşama kaydettiğini açıkladı.

calendar 15 Ağustos 2025 14:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Haliburton'dan aşil sakatlığıyla ilgili umut verici gelişme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, sağ aşil tendon sakatlığından iyileşme sürecinde önemli bir aşama kaydettiğini açıkladı.

Haziran ayında geçirdiği ameliyat sonrası ilk kez iki ayakkabı giydiğini duyurdu:

"Tekrar iki ayakkabı giymek güzel."


Haliburton, sakatlığını NBA Finalleri'nin 7. maçının ilk çeyreğinde, Oklahoma City Thunder karşısında yaşamıştı. Pacers, 2000'den sonra ilk kez çıktığı finalleri kaybetmişti.

Indiana'nın tarihi playoff koşusunda Haliburton, birçok kritik basket atmış, istatistik rekorları kırmış ve takımı Bucks, Cavaliers ve Knicks'i eleyerek finale taşımıştı.

Pacers, yıldız oyuncusunun 2025–26 sezonunu tamamen kaçıracağını açıklamış durumda. Buna rağmen Haliburton'ın son durumu, uzun iyileşme sürecinde olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.