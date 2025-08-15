Feels good to have 2 shoes on again🙏🏽💙 pic.twitter.com/OU4gH8uDFw



Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, sağ aşil tendon sakatlığından iyileşme sürecinde önemli bir aşama kaydettiğini açıkladı.Haziran ayında geçirdiği ameliyat sonrası ilk kez iki ayakkabı giydiğini duyurdu:Haliburton, sakatlığını NBA Finalleri'nin 7. maçının ilk çeyreğinde, Oklahoma City Thunder karşısında yaşamıştı. Pacers, 2000'den sonra ilk kez çıktığı finalleri kaybetmişti.Indiana'nın tarihi playoff koşusunda Haliburton, birçok kritik basket atmış, istatistik rekorları kırmış ve takımı Bucks, Cavaliers ve Knicks'i eleyerek finale taşımıştı.Pacers, yıldız oyuncusunun 2025–26 sezonunu tamamen kaçıracağını açıklamış durumda. Buna rağmen Haliburton'ın son durumu, uzun iyileşme sürecinde olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.