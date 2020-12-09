'Hakeme gösterilen tepki kilometre taşı olacak'

Eski Fransız futbolcu ve şimdilerin yorumcusu Olivier Dacourt, PSG - Başakşehir maçında futbolcuların tutumunu takdir ettiğini söyledi.



Dacourt, Parc des Princes'te yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmesinde, "Bu olay bir kilometre taşı olacak" sözlerini kullanarak, "Tüm oyuncular doğru tepkileri verdi. 4. hakemin skandal sözü ağızdan çıkar çıkmaz herkes birlik içindeydi. Parisliler de baskı kurdu. Rumen hakemin sözlerinden sonra doğru ve güçlü tepkiler doğdu" diye konuştu.



Roma, Leeds United, Everton, Inter gibi kulüplerin yanı sıra Fransa Milli Takımı formasını da giyen Dacourt'un yönetmenliğini yaptığı "Je ne suis pas un singe" (Ben maymun değilim) adlı bir belgeseli bulunuyor.



