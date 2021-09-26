Hakan Keleş: 'Üç puanı hak etmiştik'

Süper Ligin 7. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, sahadan yine galip ayrılamadıklarını söyledi.



Kazanma adına her şeyi yaptıklarını belirten Keleş, şöyle devam etti:



"Üç puanı çok istiyorduk. Maç öncesi inanılmaz ihtiyacımız da vardı. Hak ettiğimizi de düşünüyorum oyun olarak. Bu kadar net pozisyonlar, 5-6 pozisyon, iki tane VAR'dan dönen golümüz, direkler. Oyuncularımız müthiş bir emek sarf ettiler. Onlara teşekkür ediyorum. Yani söyleyecek söz de bulamıyorum. Dediğim gibi üç puana çok ihtiyacımız vardı moral açısından."



Keleş, geriye düşmelerine rağmen inanılmaz bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Bugün geliştirdiğimiz oyun zirve yaptı. İnanılmaz müthiş bir oyun vardı. Ama yine üç puanı alamadık. Rakibimize fazla pozisyon vermedik. Duran toptan gol yedik. Geriye düşmemize rağmen müthiş istek, arzu, coşku ama gene sonuca yansıtamadık. Bir şanssızlığın olduğuna eminim. Bu kadar da gol kaçırılmaz, çözeceğiz." diye konuştu.



İyi bir takım kurduklarını, oyuncuların emeğine üzüldüğünü kaydeden Keleş, "Güzel bir oyun var. Ama sonuca yansıtamıyorlar. İnşallah düzelir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.







