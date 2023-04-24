Hakan Keleş: 'Ligde kalacağımıza inanıyorum'

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Bu takımın zarar görmesini asla istemem. Taraftarımız da benim zarar verdiğimi düşünüyorlar. Tepki verdiler. Onu da başkanımla oturup değerlendireceğiz." dedi.



Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kazanmaları durumunda avantaj elde edecekleri bir karşılaşmayı kaybettiklerini söyledi.



Oyuna iyi başladıklarına vurgu yapan Keleş, "Ancak rakibimizin her geldiği gol oldu. Biz çok kaçırdık. İlk yarı 4-0 bitti." diye konuştu.



Karşılaşmanın kırılma anının kaleci Onurcan Piri'nin yediği hatalı gol sonrası taraftarın verdiği tepki olduğunu savunan Keleş, "Bu takımın kaptanı hatalı gol yiyebilir. Taraftarın oyunculara tepki vermesi beni çok üzdü. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Önümüzde final maçlarımız var. Buna rağmen bu tepkiler beni üzdü." diye konuştu.



Keleş, ikinci yarıda daha iyi mücadele ettiklerini, maçı çevirebilecekleri fırsatlar da yakaladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"İkinci yarı inanılmazdı. Attığımız goller, direkten dönen toplarımız, kaçırdığımız pozisyonlar vardı. İnanılmaz bir ikinci yarı oynadık. Sahada oyuncularım çok mücadele etti. Her şeyleriyle mücadele etti. Bu oyuncular bunları hak etmiyor. Ben neler çektiklerini biliyorum. Çok sorunlarımız var. Buna rağmen sahada ikinci yarı çok büyük mücadele vardı, teşekkür ediyorum, onların canı sağ olsun. Bu takımı ligde tutacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Giresunspor taraftarlarının verdiği tepkilerin kendisini üzdüğünü vurgulayan Keleş, "Bu takımı buralara getirdik. Nereden nereye getirdik. Bu takımın zarar görmesini asla istemem. Taraftarımız da benim zarar verdiğimi düşünüyor. Tepki verdiler. Onu da başkanımla oturup değerlendireceğiz. Bakacağız duruma göre." şeklinde konuştu.





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