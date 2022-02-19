Hakan Keleş: 'Bulunduğumuz konumdan memnun değiliz'

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında olduğu Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilen GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maç öncesi kötü gidişatlarının devam ettiğini söyledi.



Bugün onu değiştirmek istediklerini ve kaybedecek bir oyun oynadıklarını düşünmediğini belirten Keleş, şunları kaydetti:



"Oyunun genelinde üstün olduğumuz yerler vardı. Fakat bir taçtan ve bir duran toptan yediğimiz gol bizi zora soktu. 2-0'ın üstesinden gelemedik bugün. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. Fakat verilen, verilmeyen fauller biraz canımızı sıktı. Rakip 10 kişi kalabilirdi. Stoperimiz 60 dakika sarı kartla oynadı. Biraz sıkıntılar yaşadık bu konuda. Biz genel olarak oyunu iyi oynadık ama sonucu yansıtamadık, Şimdi önümüzde bir Göztepe maçı var. Ona hazırlanacağız. Bizim için çok önemli maç. Bu saatten sonra artık lig daralıyor, bulunduğumuz konumdan hiç memnun değiliz. Düzeltecek güzümüz var. Oyunumuzu da skora yansıttığımız zaman istediğimiz yere geleceğiz diye düşünüyorum."





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